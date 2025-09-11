Nicht das erste Mal hatte die Staudernheimer Kolpingfamilie zu Mittelaltertagen in den Pfarrgarten der katholischen Gemeinde geladen. Schon zweimal hat der Garten gezeigt, dass er gerade groß genug ist, ein solches Ereignis zu fassen. Zwar hatte Jürgen Sperling, anerkannter Marktmeister des Geschehens, schon beim ersten Mal mit einer Erweiterung geliebäugelt. Doch jetzt sind die lagernden Gruppen, historischen Händler, Handwerker und Musiker einfach ein wenig näher zusammengerückt. Einzig Disibod mit seiner Klause hat sich gegenüber im Kirchgarten vom Geschehen ein wenig abgesetzt.

i Nicht mittelalterlich, aber doch ziemlich alt ist das wunderschöne Karussel mit dem Antonio Weiß vor allem die Kinder unter den Gästen empfing Wilhelm Meyer

Von Vorführungen, wie man sie von Mittelalterspektakeln kennt, unterschieden sich die meisten teilnehmenden Gruppen. Selbstverständlich in authentischer Gewandung schätzt man einfach so zu leben, wie es im Mittelalter wohl etwa gewesen sein könnte. „Living History“ nennt man im Angelsächsischen diese Form der Vermittlung, „gelebte oder lebendige Geschichte“ könnte man es übersetzen. Das bedeutet: „Gekocht wird, wenn der Hunger da ist. Nicht, um zu zeigen, wie gekocht wurde.“

i Schön war die Möglichkeit besinnlich etwas über Disibod zu erfahren. Wilhelm Meyer

Auffällig, wie viele Angebote an beiden Tagen vor allem für die Kinder da waren. Da wurde um den Schatz der Königin gekämpft, Kinder gegen Ritter. Dem Märchenerzähler im Lager der Sprengelburger Ritterschaft lohnt es sich, allemal zuzuhören, und magische Unterhaltung gab es durch den Magier Ole vom Wald. Spiele für und mit Kindern bei den Olafsons und Kinderbogenschießen mit „Bombix“. Was das alles genau war, lohnte sich, herauszufinden. Jürgen Sperlings Geheimtipp war die Fechtvorführung der Societa Barbarossa. „Hauen und Stechen“ haben sie ihren historischen Gang durch Kampfwerkzeuge, Messer, Schwerter benannt. Wer trug, wer durfte ein Schwert tragen, wer konnte es sich leisten, wer hatte eben nur einen Knüppel. So ein Wochenende ist wie ein Klassentreffen mit lieben Bekannten, findet Martin Roth. Das erste Mal waren die Kaiserslauterer in Staudernheim, aber wohl nicht das letzte.