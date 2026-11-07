Trotz aller intensiver Sparbemühungen: Auch nach drei Tagen Etatberatungen schreibt der Haushaltsentwurf für 2027 immer noch tiefrote Zahlen.
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Nach einem dreitägigen anstrengenden Sitzungsmarathon war es am Donnerstagabend geschafft, die Etatberatungen für den Stadthaushalt 2027 sind abgeschlossen. Mit elf Ja- gegen sechs Neinstimmen beschloss der Finanzausschuss den Haushaltsentwurf. Dagegen stimmten die Vertreter von Grünen und AfD, Jürgen Locher (Linke) und Herbert Drumm für die Fraktion Büfep plus.