Bad Kreuznacher Haushalt 2027
Im Stadtetat klafft noch ein 5,9-Millionen-Euro-Loch
Der Stadthaushalt für 2027 steht. Ende November entscheidet der Stadtrat darüber.
Der Stadthaushalt für 2027 steht. Ende November entscheidet der Stadtrat darüber.
Harald Gebhardt

Trotz aller intensiver Sparbemühungen: Auch nach drei Tagen Etatberatungen schreibt der Haushaltsentwurf für 2027 immer noch tiefrote Zahlen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach einem dreitägigen anstrengenden Sitzungsmarathon war es am Donnerstagabend geschafft, die Etatberatungen für den Stadthaushalt 2027 sind abgeschlossen. Mit elf Ja- gegen sechs Neinstimmen beschloss der Finanzausschuss den Haushaltsentwurf. Dagegen stimmten die Vertreter von Grünen und AfD, Jürgen Locher (Linke) und Herbert Drumm für die Fraktion Büfep plus.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFinanzen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren