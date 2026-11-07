Bad Kreuznacher Haushalt 2027 Im Stadtetat klafft noch ein 5,9-Millionen-Euro-Loch Harald Gebhardt 07.11.2026, 06:00 Uhr

i Der Stadthaushalt für 2027 steht. Ende November entscheidet der Stadtrat darüber. Harald Gebhardt

Trotz aller intensiver Sparbemühungen: Auch nach drei Tagen Etatberatungen schreibt der Haushaltsentwurf für 2027 immer noch tiefrote Zahlen.

Nach einem dreitägigen anstrengenden Sitzungsmarathon war es am Donnerstagabend geschafft, die Etatberatungen für den Stadthaushalt 2027 sind abgeschlossen. Mit elf Ja- gegen sechs Neinstimmen beschloss der Finanzausschuss den Haushaltsentwurf. Dagegen stimmten die Vertreter von Grünen und AfD, Jürgen Locher (Linke) und Herbert Drumm für die Fraktion Büfep plus.







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