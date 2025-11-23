Im Spiegel von Super-Boomer Lars Reichow

Lars Reichow ist einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt, aber auch Mut macht. Sein Wort- und sein Klavierspiel sind gleichermaßen virtuos. Eindrücke von seinem Auftritt im ausverkauften Kirner Gesellschaftshaus.
Er wurde 1964, im geburtenstärksten deutschen Jahrgang nach dem Krieg, in der Fassenachtshochburg Mainz geboren, studierte Musik und die Mitmenschen, begeistert mit virtuosem Klavier- und Wortspiel: Super-Boomer Lars Reichow. Im mit 300 Zuhörern ausverkauften Gesellschaftshaus hielt er sich und den meisten teils weitangereisten Fans den Spiegel vor: Huch, wir sind ja gemeint, wir sind’s, die Boomer.