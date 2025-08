Im Sommer scheint die Sonne, alle essen Eis und tummeln sich im Freibad? Leider nein. Die Großwetterlage im Kreisgebiet ist tatsächlich bewölkt bis regnerisch. Im übertragenden Sinn zuweilen sogar eher frostig, wenn man an den Fall der abgeschobenen Familie Alcantara aus Roxheim denkt. Nachbarn, Freunde und Bekannte zeigen sich solidarisch, und die Landrätin steht in der Kritik. Dass sogar das Tierreich im Kreis Analogien zur internationalen Politik zulässt, wundert einen dabei schon fast gar nicht mehr.

Post nach El Salvador

i Post nach El Salvador: Für die abgeschobene Familie Alcantara haben Nachbarn, Freunde und Bekannte Briefe geschrieben. Sie wollen die Familie weiter unterstützen. Christine Jäckel

Das Schicksal der abgeschobenen Familie Alcanatara aus Roxheim liegt vielen Menschen im Kreis Bad Kreuznach am Herzen. Vater José, Mutter Claudia und die beiden Kinder Caleb und Gloria waren in Roxheim, das sie zwei Jahre ihr Zuhause nennen durften, bekannt und beliebt. Inzwischen sind sie wieder in El Saldavor angekommen und wohnen im Elternhaus von José Alcantara. Eine Sicherheit, die möglicherweise keine ist: Der Vater fürchtet nach wie vor, wegen Landesflucht festgenommen zu werden. Das Gefängnis Cecot in El Salvador, in dem bis zu 40.000 Häftlinge sitzen sollen, gilt als das gefürchtetste in Lateinamerika. Menschenrechtsorganisationen sprechen von willkürlichen Festnahmen ohne rechtsstaatliche Verfahren und erschreckenden Haftbedingungen. Beim Unterstützertreffen für die Familie in Roxheim an der Birkenberghalle in der vergangenen Woche haben viele Freunde und Bekannte Post für die Alcantaras hinterlassen, die ihnen jetzt zugeschickt wird. Darunter sind Briefe von Nachbarn oder Schul- und Kita-Freunden, erzählt Eva Magin, die die Aktion mit anderen organisiert hat. Auch wenn das der vier-, bald fünfköpfigen Familie zeigt, dass ihr Schicksal im fernen Deutschland bewegt – ändern wird es erst einmal nichts. Die Alcantaras haben eine Sperre von 30 Monaten, bis sie erneut einen Antrag auf Asyl stellen können. Zukunftspläne haben sie noch keine geschmiedet. „Sie scheinen wie in Schockstarre zu sein“, sagt Eva Magin, die zu der Familie Kontakt hat.

Streit liegt in der Luft

i Zwei Vögel im Streit? So sieht es fast aus. Das Bild schickte uns unser Leser Horst Seefeldt aus Bretzenheim. Horst Seefeldt

In der Politik hat man immer öfter den Eindruck, es geht nur noch um Machtposen, oft mit fatalem Ausgang. Der Größere beharrt auf seiner Stärke und gesteht dem Kleineren kaum noch einen Handlungsspielraum zu. Unser Leser Horst Seefeldt aus Bretzenheim hat einen Streit zwischen zwei Vögeln fotografiert. Der eine plustert sich auf und wird laut, der andere lässt den Kopf hängen. „Das Foto erinnert an die internationale Politik mit den schon fast erpresserischen Aktionen einzelner Akteure. Die gehen allerdings noch weiter und drohen mit dem Entzug ihrer Stärke bei der Bedrohung ihrer (Handels-)Partner durch aggressive Mächte“, schreibt Seefeldt. Ähnlichkeiten mit lebenden US-Präsidenten sind bei diesen Sätzen vermutlich rein zufällig und nicht beabsichtigt. Es geht ja schließlich um die Tierwelt, oder nicht? „Dagegen ist der Streit unter heimischen Vögeln nahezu harmlos“, findet Horst Seefeldt.

Keine lange Leitung mehr

i Jürgen Klotz, Bürgermeister von Bockenau, freut sich: Der Glasfaserausbau soll Ende 2026 beginnen. Christine Jäckel

Halten wir fest: Auf der Leitung steht in der Politik immer mal wieder jemand, ob im Kreis oder auf internationalem Parkett. In Bockenau jedenfalls haben die Menschen gute Chancen, dass das dem nicht so ist, denn wenn alles nach Plan läuft, wollen die Firmen Westconnect und Westnetz Ende 2026 den Glasfaserausbau in der 1185 Einwohner zählenden Gemeinde starten. Ortsbürgermeister Jürgen Klotz (SPD) hatte, unterstützt durch die Ratsmitglieder, viele Hebel in Bewegung gesetzt. Nachdem der vorgesehene Kooperationspartner für die Erschließung ausfiel, konnte die Gemeindeverwaltung mit der Firma Westconnect einen neuen Partner finden. Nötig war jetzt noch, eine Quote von Anschlussteilnehmern zu erfüllen. Auch dafür rührten Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder kräftig die Werbetrommel. Nach einer Zitterpartie und Fristverlängerung war Ende Juni klar, dass sich das Trommeln ausgezahlt hat: Es lagen ausreichend viele Bestellungen für den kostenlosen Glasfaseranschluss vor. „Mit der zugesagten Baufreigabe haben wir das erste Etappenziel erreicht“, freut sich Jürgen Klotz.

Volksnah oder umstritten?

i Norbert Theis (rechts) hat für Bettina Dickes während der Stromberger Kirmes einen (gespielten) Schutz organisiert, den Pfortenwächter Bertram vom Kloster Swaboheim (Peter Didion). Silke Borschert

Ob sich Landrätin Bettina Dickes mit der Abschiebung der Familie Alcantara in politischer Hinsicht einen Gefallen getan hat, kann man bezweifeln. Welche Auswirkungen hätte die Sache wohl, wenn gerade Wahlen anstehen würden? Doch das ist nicht der Fall, und so spielt die Kreis-Chefin aktuell nicht nur eine brisante, sondern auch eine volksnahe Rolle, was im politischen Geschäft ja öfter nebeneinander auftritt: Damit dem Grafen Walram von Sponheim (alias Norbert Theis) mit Landrätin Bettina Dickes nicht noch vor dem Klosterfest in Pfaffen-Schwabenheim am kommenden Wochenende die standesgemäße Gattin abhanden kommt, stellte er zu ihrem Schutz während der Stromberger Kirmes am letzten Wochenende Pfortenwächter Bertram vom Kloster Swaboheim (Peter Didion) ab, der ihr auf Schritt und Tritt folgte. Zeigte sich die Landrätin in Stromberg noch in volkstümlicher Kleidung, waren die Damen des gräflichen Hauses gespannt, welch festliches Gewand und Geschmeide sie Samstag, 14 Uhr, zur Eröffnung des Klosterfestes tragen wird.