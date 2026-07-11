Kaya Residenz in Bad Kreuznach Im Restaurant „Im Holz“ werden erste Gäste bewirtet Cordula Kabasch 11.07.2026, 14:00 Uhr

i Aydin Kaya und seine Tochter Dilek führen das Hotel Kaya Residenz im ehemaligen Holz-Gebäude in der Wilhelmstraße. Cordula Kabasch

Mit dem Hotel Kaya Residenz ist in das lange leer stehende frühere Holz-Gebäude an der Wilhelmstraße vor einem Jahr Leben eingezogen. Das dazugehörige Restaurant „Im Holz“ bewirtet Hotelgäste, soll aber bald für alle zugänglich sein.

Vor einem Jahr hat das Hotel Kaya Residenz im alten Möbel-Holz-Haus an der Wilhelmstraße eröffnet und damit einen jahrelangen Leerstand beendet. Der Hotelbetrieb ist längst angelaufen, internationale Gäste und Geschäftsleute steigen an der Wilhelmstraße ab.







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