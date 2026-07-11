Kaya Residenz in Bad Kreuznach
Im Restaurant „Im Holz“ werden erste Gäste bewirtet 
Aydin Kaya und seine Tochter Dilek führen das Hotel Kaya Residenz im ehemaligen Holz-Gebäude in der Wilhelmstraße.
Aydin Kaya und seine Tochter Dilek führen das Hotel Kaya Residenz im ehemaligen Holz-Gebäude in der Wilhelmstraße.
Cordula Kabasch

Mit dem Hotel Kaya Residenz ist in das lange leer stehende frühere Holz-Gebäude an der Wilhelmstraße vor einem Jahr Leben eingezogen. Das dazugehörige Restaurant „Im Holz“ bewirtet Hotelgäste, soll aber bald für alle zugänglich sein. 

Lesezeit 3 Minuten
Vor einem Jahr hat das Hotel Kaya Residenz im alten Möbel-Holz-Haus an der Wilhelmstraße eröffnet und damit einen jahrelangen Leerstand beendet. Der Hotelbetrieb ist längst angelaufen, internationale Gäste und Geschäftsleute steigen an der Wilhelmstraße ab.
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