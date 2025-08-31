Nein, das soll kein wehleidiges Rühren in schönen Erinnerungen werden, aber festgestellt werden muss: Es hat an der Nahe einst definitiv eine aktivere Live-Musikszene gegeben – und zwar nicht von den heutzutage gerne gebuchten Cover- und Tribute-Bands, sondern von Bands, die selbst Lieder schrieben. Es gab Zeiten, da spielte fast jedes Wochenende eine Band live rund um Bad Kreuznach ihre eigenen Songs.

Dass es nun also am Samstag, 4. Oktober, im AJK Planiger Straße mal wieder ein Live-Konzert von Bands mit eigenen Kompositionen geben wird, ist für Musikfreunde ein Geschenk. Es sind die drei Bands, die in den vergangenen Jahren mit selbstproduzierten CDs und einigen Auftritten die Fahne an der Nahe hochhielten, was das kreative Musizieren angeht: Hängerbänd, Green Machine und Long Hair Discharge – alle drei Gruppen sind in der härteren Rock-Schublade einzusortieren, mit Punk-, Stoner und Independent-Stilelementen.

Live-Szene durch Corona gebeutelt

Der Auftritt läuft unter dem Titel „The Great Friendship Live Blastoff“, was auf Deutsch so viel heißen soll wie: Vollgasparty mit abhebenden Kumpels. Was hat aber nun zu der bedauerlichen Stille der Live-Musik in Bad Kreuznach geführt? Das fragten wir „Sprenger Hänger“, den Gitarrist der Hängerbänd. Na klar, der Abzug der Rock'n’Roll-affinen Amerikaner spielte eine Rolle, aber Sprenger Hänger stellt fest, dass es ganz allgemein weniger Interesse am Hören selbstkomponierter Musik gibt. Und die Corona-Epidemie habe negative Entwicklungen auf lange Sicht produziert: nicht nur der Rückzug vieler junger Leute auf die eigenen vier Wände, sondern auch der Verlust vieler Berufstätiger in der Gastro- und Veranstaltungsbranche. In der Krise suchten sie sich andere Jobs, und nun herrscht Mangel. Zudem, so Sprenger Hänger, sei nun einmal alles teurer geworden, sodass sich Konzertgänger genau aussuchten, wo sie ihr Geld lassen. Da gingen viele eben lieber auf das nächste riesige AC/DC-Konzert und nicht aufs kleine Konzert der lokalen Band. Es macht sich im Publikum ganz eindeutig bemerkbar: „Wir hatten früher immer so hundert Besucher, heute sind es 40 bis 50.“ Doch die Hänger lassen sich nicht verbittern: „Bei uns ist es relativ irrelevant, wie viele kommen – mit denen, die da sind, haben wir Spaß. Es geht einfach darum, zusammen eine gute Zeit zu verbringen.“

Überschwemmter Markt﻿

Nun ist es ja faktisch zwar so, dass es für kreative Musiker durch entsprechende Software heute sehr viel einfacher ist, halbwegs gut klingende „Alben“ zu produzieren. Doch auch hier hat es Sprenger Hänger zufolge eben einen Wandel gegeben. Der geht hin zum Streaming, also etwa Spotify oder Apple Music. Die „Hänger“ bleiben zwar bei ihrer Lust, selbst eine „Platte“ zu produzieren und sind gerade auch wieder dabei, in ihrem Proberaum in Rheinböllen Songs aufzunehmen, arbeiten auch an Videoclips. Doch wenn von tausend Exemplaren der CDs oder „Platten“ mal hundert weggingen, dann sei das schon viel. Es sei durch die Software zur Musikproduktion natürlich auch so, dass der Markt überschwemmt werde. Früher gab es ja eine vorab vorgenommene Auswahl über die Plattenfirmen, heute kann jeder seine Musik für wenig Geld auch online stellen – und das führt zu einer unübersichtlichen Schwemme. Nichtsdestotrotz stellen die Hänger ihre Songs auch zum billigen Streamen zur Verfügung, man möchte ja gehört werden. Und das Jammern sei ohnehin auch keine Sache der Hänger: „Wir werden eh nicht reich.“

Die Hänger haben wieder Feuer bekommen, da Drummer und Sänger neu in der Band sind. Da ist Sprenger mit seinen 30 Jahren bei den Hängern ein echter „Oldie“ – ebenso wie Dirk Barreis und Andreas Dahl von Long Hair Discharge, die schon bei Jancrow spielten, oder Christian Meffert und Peter Mathes von Green Machine.