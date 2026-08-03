„Zur Geschichte der Kloster-Güter Remigiusberg und Disibodenberg und der Kirchenschaffnei Meisenheim“ lautet der Titel der 63. Ausgabe der Meisenheimer Hefte
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Ein weiteres Exemplar aus der Reihe „Meisenheimer Hefte“ des Historischen Vereins Meisenheim ist erschienen mit dem Titel „Zur Geschichte der Kloster-Güter Remigiusberg und Disibodenberg und der Kirchenschaffnei Meisenheim“. Es ist Nummer 63, die Schriftleitung hat zum wiederholten Mal der Meisenheimer Stadtarchivar Friedhelm Anthes.