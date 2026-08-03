Meisenheimer Hefte
Im neuen Exemplar werden zwei Klöster beleuchtet
Das lutherische Inspektorenhaus in der Obergasse 19 zählt ebenso zum Stiftungsvermögen des Kirchenschaffneifonds wie zwei weiter
Das lutherische Inspektorenhaus in der Obergasse 19 zählt ebenso zum Stiftungsvermögen des Kirchenschaffneifonds wie zwei weitere Gebäude in Meisenheim und der Stadtwald „Winterhelle“ in Kusel, auf den der Stadtarchivar Friedhelm Anthes in Heft 63 etwas ausführlicher eingeht.
Roswitha Kexel

„Zur Geschichte der Kloster-Güter Remigiusberg und Disibodenberg und der Kirchenschaffnei Meisenheim“ lautet der Titel der 63. Ausgabe der Meisenheimer Hefte

Lesezeit 2 Minuten
Ein weiteres Exemplar aus der Reihe „Meisenheimer Hefte“ des Historischen Vereins Meisenheim ist erschienen mit dem Titel „Zur Geschichte der Kloster-Güter Remigiusberg und Disibodenberg und der Kirchenschaffnei Meisenheim“. Es ist Nummer 63, die Schriftleitung hat zum wiederholten Mal der Meisenheimer Stadtarchivar Friedhelm Anthes.
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