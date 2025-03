Der Klimawandel verschiebt an der Nahe die Zeiten für den Pflanzenbau. So hat der Hunsrück heute so viele Eistage wie Rheinhessen in den 1950er-Jahren. Die Böden sind nach dem feuchten Winter gesättigt.

Im Märzen der Bauer...„ – wer kennt dieses Kinderlied nicht? Doch zumindest in Zeiten des Klimawandels hat der Landwirt oft schon lange vor dem März die Äcker bestellt. Stefan Weimar, Pflanzenbauberater des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach hat Landwirte im Rheinhessischen bereits im Februar beim Säen des Sommergetreides beobachtet. Auch wenn sich die Temperaturen zwischen dem Naheraum und dem Hunsrück immer mehr angleichen – der Hunsrück zählt heute so viele Eistage wie Rheinhessen in den 50er-Jahren – liegt der Saatzeitpunkt auf dem Hunsrück in den Kreisen Birkenfeld und Simmern bedingt durch Feuchte und die immer noch etwas tieferen Temperaturen etwas später als im unteren Nahetal.

Aussaat: Richtigen Zeitpunkt erwischen

Doch obwohl der Landwirt heute Spezialist auf dem Gebiet des Pflanzenbaus ist und besser als seine Vorfahren um die Zusammenhänge des Pflanzenbaues weiß, bedarf es auch etwas Glück, den richtigen Zeitpunkt zur Aussaat zu erwischen. Jürgen Braun aus Ippesheim kam im Herbst erst verspätet dazu, die Wintergerste zu säen als der Boden schon sehr feucht war. Feuchtigkeit liebt die Gerste überhaupt nicht. “Ich habe länger gewartet, ob sie kommt, sie am Ende dann aber doch umgepflügt, um jetzt im Frühjahr Sommergerste zu säen„, berichtet der Ippesheimer Landwirt. Da er auf einigen seiner Äcker im vergangenen Jahr Mais angebaut hatte, nutzte er den Pflug zum Umbruch. Aus seiner Sicht war für ihn der Pflug das Mittel der Wahl. “Denn wer frühzeitig vor dem Frost gepflügt hatte, der hat jetzt eine gute Wintergare, die den Boden feinkrümelig macht„, berichtet er.

Maiszünsler und Schilf-Glasflügelzikade

Laut Weimar hat Braun mit dem Pflug das probate Mittel der Bodenbearbeitung gewählt, um die abgeernteten Maisflächen zu bearbeiten. “Wir empfehlen wegen des Maiszünslers den Pflug„, sagt der Pflanzenbauberater. Ein anderer Schädling, die Schilf-Glasflügelzikade, die den Zuckergehalt in der Zuckerrübe verringert, hat dafür gesorgt, dass die Zuckerrübe in Höhenlagen wandert. Hier habe man bis dato keine großen Einbrüche des Zuckergehaltes festgestellt. In günstigen Lagen Rheinhessens haben Landwirte bereits damit begonnen, die Zuckerrüben zu legen.

Sommergerste steht zumeist gut da

Ansonsten wurde laut Weimar in der ersten Märzdekade viel Sommergerste gesät. Die Äcker waren zumeist gut befahrbar, denn die kalten Winde haben die Böden im oberen Bereich gut abtrocknen lassen. Auch die bereits im Herbst gesäte Sommergerste steht zumeist gut da. Der Raps, der den Landwirten noch ein erträgliches Auskommen sichert, hat sich ebenfalls gut entwickelt. Allerdings ist er gegenüber dem vergangenen Jahr später dran. “Da blühten die ersten Rapsbestände schon Ende März", erinnert sich Weimar. Um den Wasserhaushalt müssen sich die Landwirte in diesem Jahr noch keine Sorgen machen. Die Böden sind gesättigt. Wie in den letzten beiden Jahren fielen von September bis Februar rund 340 Liter. Neben der Aussaat, stehen Pflanzenschutz und Düngen an. Dort wo der Bodenschluss fehlt, sollten die Landwirte zur Walze greifen.