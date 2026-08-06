Dauerbaustelle Verkehr
Im Kreuznacher Norden erneut Schulstraßen eingerichtet
In der Hofgartenstraße und den anderen Zufahrtsstraßen rund um die Hofgartenschule gilt ab kommenden Montag eine neue Verkehrsre
In der Hofgartenstraße und den anderen Zufahrtsstraßen rund um die Hofgartenschule gilt ab kommenden Montag eine neue Verkehrsregelung.
Josef Nürnberg

Zu Beginn des neuen Schuljahres unternimmt die Stadt einen neuen Ablauf, die problematische Verkehrssituation rund um die Grundschule Hofgartenstraße in den Griff zu bekommen. Dabei sollen nun auch die Interessen der Anwohner berücksichtigt werden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Bad Kreuznach richtet rund um die Grundschule Hofgartenstraße erneut Schulstraßen ein und hat dazu eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen. Die neue Regelung mit der entsprechenden Beschilderung wird zunächst im Rahmen einer Erprobungsphase getestet, teilt die Stadtverwaltung mit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren