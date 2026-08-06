Dauerbaustelle Verkehr Im Kreuznacher Norden erneut Schulstraßen eingerichtet Harald Gebhardt 06.08.2026, 06:00 Uhr

i In der Hofgartenstraße und den anderen Zufahrtsstraßen rund um die Hofgartenschule gilt ab kommenden Montag eine neue Verkehrsregelung. Josef Nürnberg

Zu Beginn des neuen Schuljahres unternimmt die Stadt einen neuen Ablauf, die problematische Verkehrssituation rund um die Grundschule Hofgartenstraße in den Griff zu bekommen. Dabei sollen nun auch die Interessen der Anwohner berücksichtigt werden.

Die Stadt Bad Kreuznach richtet rund um die Grundschule Hofgartenstraße erneut Schulstraßen ein und hat dazu eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen. Die neue Regelung mit der entsprechenden Beschilderung wird zunächst im Rahmen einer Erprobungsphase getestet, teilt die Stadtverwaltung mit.







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