Unfall am Lidl-Kreisel Im Kokainrausch: Tesla-Fahrer kracht in Ampel 20.01.2025, 09:09 Uhr

i Seinen Führerschein, falls er einen hatte, dürfte der 24-jährige Unfallfahrer aus Bad Kreuznach sehr lange los sein. Lino Mirgeler. dpa

Auf Kokain, dazu ordentlich sturzbetrunken und wohl auch zu schnell: Ein 24-jähriger Autofahrer aus Bad Kreuznach hat am späten Sonntagabend den Straßenverkehr massiv gefährdet.

Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Lidl-Kreisel an der Kreuzung Alzeyer Straße/Ringstraße: Am Sonntagabend ist ein Autofahrer mit seinem Tesla dort in die Ampelanlage gekracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-jährige Mann aus Bad Kreuznach mit seinem Tesla Model Y beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Hackenheim in die Ampelanlage – ohne Fremdeinwirkung.

