Paar aus Bad Kreuznach Im Kleinbus in Richtung Mongolei Lena Reuther 11.02.2026, 13:00 Uhr

i Für Dominik und Jana Bouffleur geht es bald los: Im März starten sie ihre Reise Richtung Mongolei mit ihrem UAZ Buchanka. Jana Bouffleur

Der Wagen ist ausgebaut, Vorbereitungen sind in den letzten Zügen und bald kann es endlich für den Bad Kreuznacher Dominik Bouffleur und seine Frau Jana losgehen. Sie reisen mit einem Kleintransporter Richtung Mongolei. Die Endstation? Offen!

Jetzt wird es ernst: Anfang März starten Jana und Dominik Bouffleur ihre Reise Richtung Mongolei. Rund ein Jahr Vorbereitung liegt hinter ihnen. Der grobe Plan: Von Deutschland geht es erst mal nach Bulgarien, Türkei und Georgien. „Danach schauen wir, wie es weitergeht“, sagt der 39-Jährige.







