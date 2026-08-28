Es geht um Windkraft Im Kirner Land stimmen CDU, AfD und FDP gemeinsam Armin Seibert 28.08.2026, 15:00 Uhr

i Geheime Wahl: Frank Schätzel und Wilfried Schlarb (von rechts) fungierten als "Wahlhelfer" bei der gescheiterten Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds für Energieprojekte im Kirner Land. Bürgermeister Thomas Jung (links) hatte Fachmann Thomas Lorenz vorgeschlagen. Eine Koalition von CDU, FDP und AfD lehnt hin ab. Seibert Armin

Ein Fachmann mit Erfahrung wird abgelehnt – doch warum? Im Kirner Land zeigt eine ungewöhnliche Allianz, wie umstritten die Zukunft der Energiewende vor Ort ist. Die Entscheidung sorgt für Aufsehen und wirft Fragen auf.

Bürgermeister Thomas Jung machte sich in der VG-Ratssitzung stark für Thomas Lorenz (Simmertal) als Verwaltungsratsmitglied in der AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) für Energieprojekte im Kirner Land. Lorenz sei als ausgewiesener und im Kreis Simmern erfolgreicher Geschäftsführer der Rhein-Hunsrück-Entsorgung und Mit-Geschäftsführer der Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück die logische Besetzung.







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