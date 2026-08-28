Ein Fachmann mit Erfahrung wird abgelehnt – doch warum? Im Kirner Land zeigt eine ungewöhnliche Allianz, wie umstritten die Zukunft der Energiewende vor Ort ist. Die Entscheidung sorgt für Aufsehen und wirft Fragen auf.
Lesezeit 2 Minuten
Bürgermeister Thomas Jung machte sich in der VG-Ratssitzung stark für Thomas Lorenz (Simmertal) als Verwaltungsratsmitglied in der AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) für Energieprojekte im Kirner Land. Lorenz sei als ausgewiesener und im Kreis Simmern erfolgreicher Geschäftsführer der Rhein-Hunsrück-Entsorgung und Mit-Geschäftsführer der Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück die logische Besetzung.