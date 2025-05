In der Mittagspause gehobene asiatische Küche genießen – zum Abholen oder im Restaurant: Das ist im neu eröffneten Mingarden im Schwabenheimer Weg möglich. Japanische, vietnamesische und thailändische Gerichte werden angeboten, auch am Abend.

Asiatische Köstlichkeiten in der Mittagspause genießen? Das ist im Industriegebiet seit Anfang Mai möglich. Der Chef des neuen Restaurants Mingarden im Schwabenheimer Weg, Ngoc Thanh Nguyen (54), ist familiär mit dem Restaurant Minjo an der Salinenstraße 60 verbunden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sowohl das Ambiente als auch die Speisekarte ähnlich wirken. Beide setzen auf gehobene vietnamesische, thailändische und japanische Kreationen. Angeboten wird im Mingarden jedoch eine variierte Speisekarte mit anderen Gerichten und Getränken. Zum Mitnehmen oder zum dort essen, auch am Abend.

Frische, gesunde, knackige Zutaten: Das liegt dem Konzept im Mingarden zugrunde, in dem südostasiatische Gerichte angeboten werden, die inspiriert sind von den Garküchen in Vietnam und den Gewürzmärkten in Thailand, wie Nguyen erklärt. Er lebte lange in Berlin und war dort in der Gastronomie tätig, ehe er über Freunde nach Bad Kreuznach kam. Weil das vor rund zwei Jahren eröffnete Minjo an der Salinenstraße gut besucht ist, lag für ihn die Eröffnung eines weiteren, aber eigenständigen Standortes nahe. Acht Mitarbeiter kümmern sich im neuen Mingarden um die Gäste.

i Das neu eröffnete Mingarden im Industriegebiet in Bad Kreuznach bietet auch Gerichte zum Abholen. Cordula Kabasch

Glänzende Echtholztische vor grauen Wänden, gepolsterte Sessel, asiatische Blumengestecke in orange, rot und grün: Das gemütliche und moderne Ambiente passt zur Speisekarte, auf der sich unter anderem Currys, Suppen, Sushi und Udon-Gerichte finden mit Zutaten wie Zitronengras, Koriander, Sprossen-Wildkräuter-Salat, Thai-Kräuter, Biolachs, Seidentofu oder argentinisches Hüftsteak. „Es ist hochwertig und kann auch mit einem Anruf bestellt und abgeholt werden“, wirbt der Chef. Und während Minjo übersetzt Haus des Genusses bedeutet, so heißt Mingarden Lustgarten und soll im Industriegebiet eine Oase für gesunde asiatische Küche sein.

Bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch gab es ein farbenfrohes, kreativ angerichtetes Büffet und Clubmusik im Hintergrund für die Gäste, die schon einmal ein paar Köstlichkeiten probieren konnten, davon auch einige, die exklusiv für diesen Abend zubereitet worden sind und nicht auf der Karte stehen wie Garnelen im Klebreismantel oder Hummersuppe.