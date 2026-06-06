Lebenshilfe betreibt Fähre Im Huttental wird inklusiv in See gestochen Josef Nürnberg 06.06.2026, 15:00 Uhr

i Das Fährteam der Lebenshilfe Bad Kreuznach um Eric Bechtoldt (rechts) ist seit 2025 für die Huttentalfähre zuständig. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

In Bad Münster am Stein zeigt die Huttentalfähre, wie gelebte Inklusion funktionieren kann: Fünf Mitarbeitende der Lebenshilfe haben hier ihren Traumjob gefunden. Touristen aus aller Welt loben den barrierefreien Service am Rhein.

. Seit April 2025 betreibt die Lebenshilfe Bad Kreuznach die historische Huttentalfähre und den Bootsverleih in Bad Münster am Stein. Die fünf Beschäftigten der Lebenshilfe, die der Werkstatt den Rücken gekehrt haben und lieber auf der Fähre arbeiten, bereuen ihren Schritt nicht.







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