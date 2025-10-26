Wingertshäuschen der Nahe Im Holunderbusch der Winzenheimer Rosenheck 26.10.2025, 16:29 Uhr

i Vor dem achteckigen Pavillon in der Winzenheimer Rosenheck wurde schon des Öfteren ein guter Wein zum Jahrmarkts-Feuerwerk genossen. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein echtes Schmuckstück ist das vom Weinorden sanierte Kapellchen in der Winzenheimer Rosenheck.

Uwe Closhen, Kreuznachern über Jahrzehnte als heimischer Notar bekannt, ist ebenso bekanntermaßen ein großer Liebhaber des Naheweins. Deswegen gehörten Spaziergänge durch die Reben immer zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Und siehe da, im Jahre 2005 „stolperte“ er über ein verbuschtes, langsam bröselndes Häuschen in der Winzenheimer Weinlage „Rosenheck“.







