Bad Kreuznacher Jugendzentrum Im „Hobbylabor“ der „Mühle“ darf man sich entfalten Simon Graef 28.04.2026, 09:00 Uhr

i Danielle Schulz (links) hat das „Hobbylabor" ins Leben gerufen. Jan Steduto macht eine Ausbildung zum Erzieher und kocht mit den Jugendlichen. Simon Graef

Neue Hobbys ausprobieren, mit anderen Jugendlichen Zeit verbringen und einfach mal abschalten: Das möchte das Jugendzentrum „Die Mühle“ durch das neue Programm „Hobbylabor“ ermöglichen – kostenlos und ohne Anmeldung.

Im Gemeinschaftsraum des Jugendzentrums „Die Mühle“ weht einem der Geruch von frisch Gekochtem entgegen. Stühle und ein Sofa samt Fernseher laden zum Verweilen ein. In der Mitte des Raumes führt eine Wendeltreppe ins Untergeschoss, in einer Ecke spielen Jugendliche Billard.







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