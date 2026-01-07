Das war 2025 im Kreisgebiet Im Herbst wird Tourismus im Naheland neu aufgestellt Cordula Kabasch 07.01.2026, 09:00 Uhr

i Der Wandeweg unter dem Rotenfels ist eines von vielen touristischen Angeboten der Naheregion. Markus Kilian

Startschuss für die neue Hunsrück-Nahe-Touristik ist der 1. Januar. Die Verschmelzung der beiden Regionen soll bessere Chancen im bundesweiten Wettbewerb eröffnen. Der Kreistag stimmte im November zu. Aber das Ganze hat auch einen Preis.

Im November war es offiziell: Die Hunsrück- und die Naheland-Touristik verschmelzen zur Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH. Nach mehreren Beratungen votierte der Bad Kreuznacher Kreistag einstimmig für die Zusammenlegung der beiden Tourismusregionen. Die Verantwortlichen erhoffen sich von der Fusion deutschlandweit bessere Wettbewerbschancen.







