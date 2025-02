Diskussion in Bad Sobernheim Im Haushalt kommt es auch auf kleine Posten an 25.02.2025, 16:59 Uhr

i Bad Sobernheim muss Steuern erhöhen und Projekte verschieben, denn der Haushalt zeigt tiefrote Zahlen. Silke Jungbluth-Sepp

Der Haupt- und Finanzausschuss sucht nach weiteren Sparmöglichkeiten im Haushalt und verschiebt die Sanierung der Nahebrücke. Die Diskussion über einen Verdienstausfall für Stadtchef Ruegenberg geht weiter.

Die Stadt Bad Sobernheim steckt tief in den roten Zahlen. Auf Bürger und Betriebe kommen Steuererhöhungen zu, an vielen Stellen sollen Projekte verschoben oder Kosten gekürzt werden – trotzdem wird am Ende ein Defizit im Zahlenwerk unvermeidlich sein.

