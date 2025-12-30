Das war 2025 Im Frühjahr betritt ein chinesischer Konzern die Bühne Cordula Kabasch 30.12.2025, 17:00 Uhr

i Das war die Grundsteinlegung von Zoomlion im April: Wilbert wird umfirmiert, und die Chinesen planen am Standort große Investitionen. Rainer Gräff

Jahresrückblick auf das zweite Quartal im Kreis: Chinesische Fahnen, eine Vielzahl an hochrangigen Vertretern aus Fernost und eine Bühne im Breitwandformat – dieses Bild bietet sich im April in Waldlaubersheim.

Wie stark die heimische Wirtschaft international und insbesondere mit dem Reich der Mitte als Partner verwoben ist, das zeigt sich im April in Wadlaubersheim. Beim symbolischen Akt der Grundsteinlegung der Zoomlion Germany GmbH, in die die Wilbert Tower Cranes GmbH umfirmiert wird, ist alles erst einmal groß.







