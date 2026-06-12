Sobernheimer Quellenpavillon Im Freizeitpark sollen die Waschbetonplatten weg Bernd Hey 12.06.2026, 16:00 Uhr

i Die kaputten Waschbetonplatten und das Wasserbecken im Freizeitpark Ost am Quellenpavillon sollen entfernt werden. Eine Neugestaltung des Areals ist seit gut zehn Jahren in der Diskussion. Bernd Hey. Bernd Hey.

Rund um den Quellenpavillon soll sich nach langer Planungsphase endlich etwas tun. Der Bauausschuss der Stadt hat sich bei einem Ortstermin mit Gestaltungsvarianten beschäftigt. Im benachbarten Staaren gibt es Probleme mit Nutzung und Pflegezeiten.

In Vorbereitung zur nächsten Stadtratssitzung befasste sich der Bad Sobernheimer Bauausschuss mit der Neugestaltung des fast zwei Hektar großen Freizeitparkes am Quellenpavillon. Es gab Klärungsbedarf. Der Park liegt grundsätzlich im Überschwemmungsgebiet der Nahe, auch wenn er bei den Hochwassern 1993 und 1995 verschont blieb.







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