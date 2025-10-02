Wingertshäuschen der Nahe Im Busch des Utschet bei Odernheim 02.10.2025, 08:00 Uhr

i Das kleine Hüttchen aus zusammengelegtem Bruchstein findet sich im Gebüsch der Weinlage Odernheimer Langenberg. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Abgelegen findet sich eine verlassene Steinhütte in der Odernheimer Lage Langenberg.

Über dem Ort Odernheim thront der Hellen-Hügel mit 313 Metern, und in seinen Flanken nach Süden findet sich die Weinlage Langenberg. Hier sind schon einige Flächen aufgegeben worden und verbuscht. Dort findet sich unser kleines Steinhüttchen. Witzigerweise heißt der Flurname offiziell Utschet, sodass sich der Verdacht natürlich sofort einstellt: Hat hier etwa der Jäger aus Kurpfalz schon mal eine Sau erlegt?







