Kreuznacher Telekom-Gebäude
Im Brückes wachsen 93 Wohnungen mit Balkon zur Nahe
Bauleiter Dirk Plietz von der Schenk Projektentwicklung hat im Keller das alte Modell des Telekom-Gebäudes gefunden.
Bauleiter Dirk Plietz von der Schenk Projektentwicklung hat im Keller das alte Modell des Telekom-Gebäudes gefunden.
Robert Neuber

Die Schenk Projektentwicklung aus Elz im Westerwald hebt die Sperrung des Nahe-Radwegs auf – hier sollten am früheren Telekom-Gebäude Vorstellbalkone installiert werden, deren Lieferung sich aber bis 29. November hinzieht. 

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93 Wohnungen entstehen aktuell in den fünf Gebäudeteilen der früheren Telekom-Residenz im Brückes. Bauleiter Dirk Plietz wartet aktuell auf die verspätete Lieferung der Vorstellbalkone, die auf der Naheseite der Gebäude installiert werden sollen. Weil es mit der Lieferung bis zum 29.
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