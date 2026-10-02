Die Schenk Projektentwicklung aus Elz im Westerwald hebt die Sperrung des Nahe-Radwegs auf – hier sollten am früheren Telekom-Gebäude Vorstellbalkone installiert werden, deren Lieferung sich aber bis 29. November hinzieht.
Lesezeit 1 Minute
93 Wohnungen entstehen aktuell in den fünf Gebäudeteilen der früheren Telekom-Residenz im Brückes. Bauleiter Dirk Plietz wartet aktuell auf die verspätete Lieferung der Vorstellbalkone, die auf der Naheseite der Gebäude installiert werden sollen. Weil es mit der Lieferung bis zum 29.