Erinnerungen an Bad Kreuznach „Im Brückes hat es dann gefunkt ...“ Robert Neuber 17.10.2026, 15:00 Uhr

i Margaretha Hartmann (Café Lehmkühler, li.), Dorothea und Heinz Wonsyld genossen es, mal zusammen am Tisch zu sitzen und sich auszutauschen. Robert Neuber

Erinnerungen an Kreuznacher Cafés lösten spontan ein Lesertreffen im Café Wahl aus. Bei Kaffee, alten Fotos und Anekdoten trafen frühere Gäste auf überraschende Gesichter – ein herzliches Wiedersehen voller Geschichten.

Für einen solchen Nachmittag muss man ein Danke nach irgendwo dort oben schicken – es waren dreißig, vierzig gut gelaunte, warmherzige Leser, die unserer Einladung gefolgt waren: Zusammen einen guten Kaffee trinken, zusammen an die wunderbaren Zeiten in Kreuznachs Innenstadt denken, mit diesen famosen Cafés und Kneipen.







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