Erinnerungen an Kreuznacher Cafés lösten spontan ein Lesertreffen im Café Wahl aus. Bei Kaffee, alten Fotos und Anekdoten trafen frühere Gäste auf überraschende Gesichter – ein herzliches Wiedersehen voller Geschichten.
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Für einen solchen Nachmittag muss man ein Danke nach irgendwo dort oben schicken – es waren dreißig, vierzig gut gelaunte, warmherzige Leser, die unserer Einladung gefolgt waren: Zusammen einen guten Kaffee trinken, zusammen an die wunderbaren Zeiten in Kreuznachs Innenstadt denken, mit diesen famosen Cafés und Kneipen.