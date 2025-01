Umbau ist nun abgeschlossen Im Bad Kreuznacher „Täubchen“ kann man künftig wohnen Josef Nürnberg 31.01.2025, 13:00 Uhr

Jeder kennt das „Täubchen“ genannte Gebäude unmittelbar gegenüber des ehemaligen Bad Kreuznacher Stadthauses. Das historische Haus gehört Stadtrat Karl-Heinz Delaveaux, der die Immobilie zu Wohnraum umgebaut hat.

{element} Karl-Heinz Delaveaux blickt zufrieden auf sein „Täubchen“. Denn ab Samstag, den 1. Februar ziehen die ersten Mieter in das historische und umfeldprägende Gebäude an der Ecke Wilhelmstraße/Hochstraße ein. Obwohl der Prozess zwischen der Stadt, die von 1992 bis Ende 2016 Räume in der Immobilie angemietet hatte, immer noch anhänglich ist, ist der Einzug der ersten Mieter für Delaveaux ein Meilenstein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen