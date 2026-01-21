Berge von Unrat wachsen Illegaler Müll bereitet Kirn zunehmend Sorgen Sebastian Schmitt 21.01.2026, 21:00 Uhr

i Müllberg auf Privatgelände: In der Kallenfelser Straße wächst die illegale Ablagerung zwischen Lidl und Rewe. Sebastian Schmitt

Aktuell sammelt sich unter anderem auf einem privaten Grundstück in der Kallenfelser Straße zwischen Lidl und Rewe der Müll. Die Stadt setzt derweil auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Illegal abgelagerter Haus- und Sperrmüll bereitet der Stadt Kirn zunehmend Sorgen – besonders in der Innenstadt. Tüten mit Restmüll, alte Möbel, Kartons und Elektrogeräte landen immer häufiger dort, wo sie nicht hingehören. Während Revierförster Tobias Helfenstein im Wald derzeit „zum Glück keine Steigerung“ feststellen kann, haben Bauhofleiter Heiko Kaiser und Ordnungsamtsleiterin Jolanta Werle in der Stadt fast wöchentlich mit neuen ...







