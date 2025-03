„Abicetamol – 13 Jahre Kopfschmerzen“, so lautet der Abispruch der 53 Abiturienten der IGS Sophie Sondhelm in Bad Kreuznach. Glaubt man der über 13 Schuljahre laufenden Studie, könnten seit gestern mit der Entlassungsfeier und der Ausgabe der Abizeugnisse die chronischen Kopfschmerzen vorbei sein. Immerhin schien es so, dass ganz plötzlich die Symptome verschwanden. Schulleiter Dieter Koch-Schumacher trug mit seiner Abirede, die er unter das Motto Herzenskraft gestellt hatte, sicher mit zur Heilung bei. Ihm gehe es darum, durch Dankbarkeit und Liebe den Blick auf die Herzenskraft zu lenken, erklärte der Schulleiter. Schließlich habe sie die Abiturienten durch Höhen und Tiefen des Schulalltages getragen. „Ich wünsche den jungen Menschen, dass sie dankbar und mit Liebe durch ihr weiteres Leben gehen“, erklärte Koch-Schumacher. Im Gespräch mit den Abiturienten Ina Gnam und Julius Schött fragte der Schulleiter die beiden, was ihnen wichtig ist. Zudem sprachen die beiden auch über ihren Schulalltag. „Denn auch wir können von unseren Schülern lernen“, sagte Koch-Schumacher.

Die Abi-Feier begann mit einem Stück von G. F. Händel, das von Eva Scholz (Oboe) und Christian Hopp (Klavier) vorgetragen wurde. Mit „I will follow him“ zeigte der neu gegründete Lehrerchor erstmals seine musikalischen Fähigkeiten, während es nach der Ansprache von Cornelia Müller-Molthan, Leiterin der gymnasialen Oberstufe, endlich die begehrten Abi-Zeugnisse gab. Passend zum letzten Schultag ging die Feier mit dem Musikstück „Der letzte Tanz“ zu Ende.

Abiturienten 2025

Die Abiturienten 2025 sind: Jawad Adam (Bad Kreuznach), Thakir Al-Hadeethi (Idar-Oberstein), Alaq Almusleh (Bad Kreuznach), Choghak Astbanian (Spabrücken), Elias Barié, Felix Baumdicker (beide Bad Kreuznach), Jule Beck (Odernheim am Glan), Gianluca Beeger (Weinsheim), Tristan Behrend (Gensingen), Danilo Concu (Grolsheim), Nelli Dashkin (Bad Kreuznach), Antonietta Edisari (Kirn), Michaela Emrich (Hargesheim), Marcel Gellweiler (Bockenau), Rebekka Gesenberg, Ina Gnam, Maja Grob (alle Bad Kreuznach), Karim Haffar (Hargesheim), Pedro Hammond, Asina Helmand, Ales Ivan (alle Bad Kreuznach), Anton Kaiser (Neu-Bamberg), Emia Kaiser (Frei-Laubersheim), Serhat Karakuyu, Friedrich Keimer (beide Bad Kreuznach), Jonathan Knüttel (Rüdesheim), Jacqueline Krauß, Beatrice Kuder (beide Bad Kreuznach), Victoria Kupilas (Roxheim), Selin Kurt (Bad Kreuznach), David Lamb (Lettweiler), Jona Langenberg (Bockenau), Paul Mandel (Bad Kreuznach), Sophie-Marlen Meyer (Waldböckelheim), Elma Muminovic (Norheim), Anna Mumm, Sabina Nikonov, Kristina Odisho, Arda-Malik Özel, Elias Rebensburg (alle Bad Kreuznach), Elisa Redzic (Hargesheim), Johanna Rogoß (Bad Kreuznach), Julius Schött (Hargesheim), Janina Schultz (Bad Kreuznach), Viktoria Schwartz (Fürfeld), Rita Shamon Manshoor, Roua Shankl, Nick Shubin (alle Bad Kreuznach), Carolin Spies (Niedermoschel), Hanna Wahl (Spabrücken), Damla Yakut, Mehmet Yakut, Sahra Yildirim (alle Bad Kreuznach).