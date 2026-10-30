Firma kündigt an IGM Standorte in Medard werden nicht verlegt Roswitha Kexel 30.10.2026, 15:00 Uhr

i Die IGM-Inhaber und Geschäftsführer Michael Groß (links) und Gunter Mohr (rechts) sowie der neue Vertriebsleiter Christian Götz freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Roswitha Kexel

Desinteresse und keinerlei Entgegenkommen der Politik in Mainz bezüglich dem geplanten Neubau von Halle IV und weiterer Vorhaben gab IGM-Inhaber Michael Groß rückblickend als Grund für einen möglichen Standortwechsel an.

Die am Jahresanfang 2026 angedrohte Verlegung des IGM-Standortes in die Nähe von Stuttgart ist ad acta gelegt. Diese Nachricht verkündeten die IGM-Inhaber Michael Groß und Gunter Mohr in einer Personalversammlung unter dem Motto „Die größte Vision, die wir je hatten“.







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