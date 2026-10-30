Firma kündigt an
IGM Standorte in Medard werden nicht verlegt
Die IGM-Inhaber und Geschäftsführer Michael Groß (links) und Gunter Mohr (rechts) sowie der neue Vertriebsleiter Christian Götz
Die IGM-Inhaber und Geschäftsführer Michael Groß (links) und Gunter Mohr (rechts) sowie der neue Vertriebsleiter Christian Götz freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Roswitha Kexel

Desinteresse und keinerlei Entgegenkommen der Politik in Mainz bezüglich dem geplanten Neubau von Halle IV und weiterer Vorhaben gab IGM-Inhaber Michael Groß rückblickend als Grund für einen möglichen Standortwechsel an.

Lesezeit 2 Minuten
Die am Jahresanfang 2026 angedrohte Verlegung des IGM-Standortes in die Nähe von Stuttgart ist ad acta gelegt. Diese Nachricht verkündeten die IGM-Inhaber Michael Groß und Gunter Mohr in einer Personalversammlung unter dem Motto „Die größte Vision, die wir je hatten“.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren