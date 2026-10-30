Desinteresse und keinerlei Entgegenkommen der Politik in Mainz bezüglich dem geplanten Neubau von Halle IV und weiterer Vorhaben gab IGM-Inhaber Michael Groß rückblickend als Grund für einen möglichen Standortwechsel an.
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Die am Jahresanfang 2026 angedrohte Verlegung des IGM-Standortes in die Nähe von Stuttgart ist ad acta gelegt. Diese Nachricht verkündeten die IGM-Inhaber Michael Groß und Gunter Mohr in einer Personalversammlung unter dem Motto „Die größte Vision, die wir je hatten“.