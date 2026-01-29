Streit um Unterstützung IGM Medard: Firma fühlt sich von Politik brüskiert Rainer Gräff

Roswitha Kexel 29.01.2026, 16:41 Uhr

i Sind die Pläne für Werk IV und das Technologiezentrum der IGM GmbH & Co. KG nun endgültig ad acta gelegt? Das teilt IGM-Geschäftsführer Michael Groß mit. Roswitha Kexel

Die Kluft scheint groß zwischen IGM-Geschäftsführer Michael Groß und dem Mainzer Wirtschaftsministerium. Die Meinungsverschiedenheiten und der Frust des Geschäftsmannes beruhen auf Problemen bei der Förderung.

Bereits seit weit mehr als fünf Jahren laufen beim Fassadenexperten IGM GmbH & Co. KG in Medard Planungen für den Bau von Werk IV. Doch immer wieder wurde der Expansionskurs des Unternehmens „durch bürokratische Hürden ausgebremst“. Das sagt Michael Groß, einer der beiden Geschäftsführer, der jetzt eine weitreichende Entscheidung ankündigt: „In Medard wird es definitiv nicht weitergehen!







