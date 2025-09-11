Streit vor Gericht, aber kein Streik: Wie IG Metall und Musashi einen überraschenden Vergleich fanden – und was das für die Beschäftigten bedeutet.

Die IG Metall und Musashi haben sich verglichen – ein Streik ist damit bis zum 22. November vom Tisch. Wie das Ergebnis, das nun vom Arbeitsgericht Frankfurt am Main verkündet wurde, zu bewerten ist, könnte unterschiedlicher nicht sein. Während Musashi seine „starke rechtliche Position“ betont, spricht die IG Metall davon, dass das Gericht bestätigt habe, dass man nichts Rechtswidriges gefordert habe. Die Schlichtung sehe jetzt zwei Verhandlungstermine und eine schnelle Schlichtung vor, da wolle die IG Metall über die Absicherung der Beschäftigten reden. Während der Phase der Friedenspflicht will man über den Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrag (TZS-TV) Einigung erzielen - ebenso über den Sicherungstarifvertrag.

„Der Warnstreik der IG Metall an den deutschen Standorten des Autozulieferers Musashi am Mittwoch dieser Woche musste mit sofortiger Wirkung widerrufen werden. Aufgrund der starken rechtlichen Position von Musashi hat das Unternehmen mit der IG Metall einen Vergleich vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main erwirkt. Der Vergleich vom Mittwoch sieht vor, dass der Streik in eine Mitgliederversammlung der IG Metall umgewidmet werden muss. Die Teilnahme an dieser Versammlung gilt als ausgefallene Arbeitszeit, die durch den Arbeitgeber nicht bezahlt wird“, schreibt das von Musashi beauftragte Kommunikationsbüro in einer Pressemeldung.

„Wir haben den Beschäftigten immer versprochen, dass sie keine Angst haben müssen, wenn wir zu Streiks aufrufen. Und das bleibt jetzt auch so. Den Kolleginnen und Kollegen drohen keine Konsequenzen. Und ob die Aktion jetzt Streik oder Mitgliederversammlung heißt, ist mir wumpe.“

Uwe Zabel, Verhandlungsführer der IG Metall

IG-Metall-Verhandlungsführer Uwe Zabel ordnet die Bedeutung des Begriffs „Widerruf“ ein. „Das bedeutet praktisch nix. Wir haben den Beschäftigten immer versprochen, dass sie keine Angst haben müssen, wenn wir zu Streiks aufrufen. Und das bleibt jetzt auch so. Den Kolleginnen und Kollegen drohen keine Konsequenzen. Und ob die Aktion jetzt Streik oder Mitgliederversammlung heißt, ist mir wumpe.“

„Die Geschäftsführungen der Musashi-Gesellschaften an den betroffenen Standorten hatten vor und in dem Gerichtstermin am Mittwoch argumentiert, dass ein Warnstreik gegen die unverändert geltende Friedenspflicht verstoße“, schreibt Musashi. Von der Gewerkschaft gab es deutliche Vorwürfe an den Anwalt von Musashi. Er habe eine Einigung vor Gericht hinausgezögert.

Die nächsten Verhandlungstermine der Musashi-Gesellschaften mit der IG Metall sind nun für Mittwoch, 16. September, sowie Montag, 6. Oktober, vorgesehen.