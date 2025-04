In Treue und Solidarität seien die Jubilare der Gewerkschaft verbunden und hätten sich engagiert für die Rechte der Arbeitnehmer eingesetzt, würdigte Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Bad Kreuznach, bei der Auszeichnung langjähriger Mitglieder in Hackenheim. Zusammen mit Horst Schmitthenner, ehemaliges Vorstandsmitglied der IG Metall, lobte Petzold die Mitstreiter, die den Gewerkschaften IG Metall, Holz und Kunststoff sowie Textil und Bekleidung lange angehören.

Gerade in Zeiten des Strukturwandels sei es notwendig, sich gewerkschaftlich zu engagieren. „Die Betriebe in unserer Region befinden in einer tiefen Krise und werden sich nachhaltig verändern“, sagte Petzold. Die gesamten Verkehrs- und Infrastrukturen in Europa müssten sich neu aufstellen, was erhebliche Risiken gerade auch für die Automobil- und Zulieferindustrie bringe. So werde sich die Zahl der Beschäftigten beim regionalen Ableger von Continental in den kommenden Jahren von 900 auf womöglich nur noch 250 verringern. Einige Firmen würden bereits oder könnten womöglich bald dichtmachen. Bei der Firma Boge bestehe die Gefahr einer Schließung, und bei Musashi gelte es, den Standort bis 2030 zu sichern. Noch nie habe die Region Nahe-Hunsrück unter größerem Druck gestanden. Diese Situation lasse sich nicht mehr allein durch Tarifpolitik lösen. Nun sei die Politik gefordert. „Wir fordern Investitionen in die Infrastruktur, eine regionale Industrie-, Struktur- und Beschäftigungspolitik mit Qualifizierungsangeboten. Zudem müssen regionale und betriebliche Zukunftskonzepte erarbeitet werden, um die Transformation zu bewältigen“, betonte Petzold.

Geehrt wurden für 25 Jahre: Martin Christmann (Staudernheim), Werner Graf (Lauterecken) Jörg Liesenfeld (Pfalzfeld), Andreas Lippert (Bad Kreuznach), Ralf Müller (Alsenz), Wolfgang Müller (Ellern), Heinz Mund (Bad Kreuznach), Marco Palme (Waldlaubersheim), Mario Paulus (Waldlaubersheim), Ewald Schlegel (Simmertal), Franz-Rudolf Weis (Bad Sobernheim); 40 Jahre: Regina Benneckenstein (Windesheim), Alexander Buhl (Breitenheim), Sonja Gottlieb (Idar-Oberstein), Ingo Hettwer (Niederhausen), Slobodanka Jordan (Bad Kreuznach), Eckhard Junker (Horn), Thomas Krieg (Schöneberg), Eva Lang-Lajendäcker (Idar-Oberstein), Birgit Neu (Mittelreidenbach), Frank Niebergall (Glanbrücken), Bernd Possienke (Idar-Oberstein), Ralf Schmaus (Sohren), Detlev-Otto Schmitt (Woppenroth), Werner Schuster (Bad Kreuznach), Oliver Troedel (Langenlonsheim), Michael Weber (Bad Kreuznach), Bernd Weckmann (Dickenschied), Hans-Günter Zils (Hecken); 50 Jahre: Michael Bückmann (Becherbach), Reiner Furk (Wahlenau), Karl-Heinz Kistner (Meckenbach), Norbert Ramlow (Bad Sobernheim), Manfred Reichard (Kellenbach), Michael Schmell (Bergen), Berthold Weiss (Weinsheim), Manfred Zinß (Rheinböllen); 60 Jahre: Helmut Lahr (Badenheim); 70 Jahre: Herbert Becker (Idar-Oberstein), Karl-Josef Denner (Kisselbach), Willi Wallmeyer (Wallhausen), Gerhard Weber (Bad Sobernheim).