Der Vorsitzende der IG Hunsrückbahn bleibt im Amt, der Streckenbetrieb bleibt aber weiter ungewiss. Welche Herausforderungen noch vor den Beteiligten liegen und warum die Sanierung stockt, erfahren Sie hier.

In der Jahreshauptversammlung der 97 Mitglieder zählenden „Interessengemeinschaft Hunsrückbahn – So nicht“, im Windesheimer Weingut Gundlach, blickte der Vorsitzende Wolfgang Kochanowski auf die „minimalistischen, kostengünstigen Sanierungsarbeiten, damit Züge auf der Strecke Langenlonsheim-Büchenbeuren mit 30 Kilometern pro Stunde verkehren dürfen und die beschrankten Bahnübergänge beim Überfahren durch Zugpersonal abgesperrt werden müssen.“ Die Arbeiten würden professionell und mit großem Aufwand betrieben, da der Streckenabschnitt erheblich länger und marode sei. Zeitweise erlebe man regen Verkehr mit Güterzügen, vorzugsweise nachts. Der Zugverkehr sei zeitlich begrenzt und störe wenig. „Nach unseren Informationen ist die Signaltechnik und Zugsicherung nicht Bestandteil der Sanierung, schließlich weiß auch die DB Netz AG, dass die Sanierung der Hunsrückbahn eine sinnlose Investition ist.“ Inzwischen informierten sogar die Medien darüber, dass öffentlicher Nahverkehr mit der Bahn in zersiedelten und ländlichen Regionen illusorisch sei, da der Busverkehr kostengünstiger, schneller und bedarfsgerechter sei.

Reaktivierung der Strecke derzeit noch nicht in Sicht

Kochanowski betonte: „Eine Reaktivierung der Hunsrückbahn ist nach unserer Meinung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten noch nicht in Sicht. Bestes Indiz dafür ist das Fehlen der Signaltechnik. Zudem fehlen Verladeeinrichtungen, Güterschuppen, Lagerplätze, Rampen und ähnliche Dinge, um hier Güterverkehr durchzuführen. Deswegen und wegen der niedrigen Geschwindigkeit erwarten wir keinen nennenswerten Güterverkehr, der auch von der DB Netz AG in unseren Augen nicht gewollt ist.“

Deswegen die Interessengemeinschaft aufzulösen, bewertete Kochanowski als falsch, „denn Zeiten und Prioritäten ändern sich.“ Der Tatsache geschuldet sei, dass sich die Interessengemeinschaft derzeit eher in einer passiven Phase befinde und ein Mitgliederverlust drohe. Von daher werde der Mitgliedsbeitrag so lange ausgesetzt, bis wieder Beiträge notwendig seien. Bei den Vorstandswahlen setzte man auf die bisher bewährten Amtsinhaber.