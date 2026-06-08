Harsche Kritik geübt
„IG Hunsrückbahn – So nicht“: Nur Steuerverschwendung?
Gigantische Schotterberge, so wie hier in Schweppenhausen (rechts), werden angeliefert und dann auf das abgetragene Gleisbett (l
Gigantische Schotterberge, so wie hier in Schweppenhausen (rechts), werden angeliefert und dann auf das abgetragene Gleisbett (links) neu eingebracht. Das führt zu Lärm- und Verkehrsbelastungen in den Gemeinden entlang der Bahnstrecke.
Dieter Ackermann

„Viele Menschen in unserer Region halten die Sanierungsarbeiten für sinnlos und pure Verschwendung“, betonte der Vorsitzende der IG Hunsrückbahn Wolfgang Kochanowski. Warum das Vorgehen hinterfragt wird.

Lesezeit 1 Minute
Wie wenige Tage zuvor im Gemeinderat Schweppenhausen waren auch bei der Jahreshauptversammlung der 88 Mitglieder zählenden „IG Hunsrückbahn – So nicht“ in Windesheim, die unter dem Motto „Muss die Bahn zum zweiten Mal saniert werden?“ stand, die damit seit Wochen einhergehenden Lärm- und Verkehrsbelastungen entlang der Strecke Thema.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren