Harsche Kritik geübt „IG Hunsrückbahn – So nicht“: Nur Steuerverschwendung? Dieter Ackermann 08.06.2026, 17:00 Uhr

i Gigantische Schotterberge, so wie hier in Schweppenhausen (rechts), werden angeliefert und dann auf das abgetragene Gleisbett (links) neu eingebracht. Das führt zu Lärm- und Verkehrsbelastungen in den Gemeinden entlang der Bahnstrecke. Dieter Ackermann

„Viele Menschen in unserer Region halten die Sanierungsarbeiten für sinnlos und pure Verschwendung“, betonte der Vorsitzende der IG Hunsrückbahn Wolfgang Kochanowski. Warum das Vorgehen hinterfragt wird.

Wie wenige Tage zuvor im Gemeinderat Schweppenhausen waren auch bei der Jahreshauptversammlung der 88 Mitglieder zählenden „IG Hunsrückbahn – So nicht“ in Windesheim, die unter dem Motto „Muss die Bahn zum zweiten Mal saniert werden?“ stand, die damit seit Wochen einhergehenden Lärm- und Verkehrsbelastungen entlang der Strecke Thema.







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