„Viele Menschen in unserer Region halten die Sanierungsarbeiten für sinnlos und pure Verschwendung“, betonte der Vorsitzende der IG Hunsrückbahn Wolfgang Kochanowski. Warum das Vorgehen hinterfragt wird.
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Wie wenige Tage zuvor im Gemeinderat Schweppenhausen waren auch bei der Jahreshauptversammlung der 88 Mitglieder zählenden „IG Hunsrückbahn – So nicht“ in Windesheim, die unter dem Motto „Muss die Bahn zum zweiten Mal saniert werden?“ stand, die damit seit Wochen einhergehenden Lärm- und Verkehrsbelastungen entlang der Strecke Thema.