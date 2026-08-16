100 Jahre nach Felkes Tod
Ideen des Lehmpastors prägen Bad Sobernheim bis heute 
Tausende Menschen säumten in Bad Sobernheim am 21. August den Trauerzug von Emanuel Felke. Der Pastor und Naturheilkundler hatte
Tausende Menschen säumten in Bad Sobernheim am 21. August den Trauerzug von Emanuel Felke. Der Pastor und Naturheilkundler hatte Sobernheim in nur elf Jahren geprägt.
Archiv Heimatmuseum Bad Sobernheim. Heimatmuseum Bad Sobernheim

Am 16. August 1926 starb der berühmteste Bürger Sobernheims: der evangelische Pastor und Naturheilkundler Emanuel Felke. Tausende begleiteten seinen Trauerzug. Felkes Behandlungsmethoden mit Licht, Luft, Erde und Wasser sind bis heute modern. 

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„So, jetzt gehe ich heim – heim, nach Sobernheim.“ – das sollen die letzten Worte Emanuel Felkes gewesen sein. Am 16. August 1926 starb der Naturheilkundler und Ehrenbürger Bad Sobernheims im Alter von 70 Jahren in einer Privatklinik in Nymphenburg bei München.
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