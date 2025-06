Aktuell überschlagen sich die Nachrichten im Gesundheitswesen rund um Meisenheim. Das Gesundheitszentrum Glantal (GZG) soll einen neuen Träger erhalten, und auch in der hausärztlichen Versorgung tut sich was.

In einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Bau-, Umwelt- und Liegenschaftsausschusses der Verbandsgemeinde Nahe-Glan stellte sich ein Interessent vor, der ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) im Verwaltungsgebäude am Obertor einrichten möchte: Linus Drop, Gründer und Co-CEO der LillianCare GmbH mit Sitz in Mannheim. VG-Bürgermeister Uwe Engelmann führte in das Thema ein. Seit der Fusion der VG Meisenheim und Bad Sobernheim zur VG Nahe-Glan wird das Verwaltungsgebäude am Meisenheimer Obertor nur noch teilweise genutzt. Gleichzeitig hat das Landeskrankenhaus AöR mit Sitz in Andernach den Verkauf des GZG inklusive der Pflegeschule und des MVZ ConMedico in Meisenheim und Lauterecken angekündigt. Daher bestehe Handlungsbedarf, um die allgemeinärztliche Versorgung der Menschen in der Region Meisenheim und Lauterecken zu sichern.

Hoffnung auf Partner mit innovativem Konzept

Mit der LillianCare GmbH hofft die VG, einen Partner gefunden zu haben, der mit einem innovativen Konzept ein MVZ dort einrichten möchte. In einer Powerpoint-Präsentation stellte LillianCare-Geschäftsführer Linus Drop im Sitzungssaal dieses Konzept vor. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Ärzte vermehrt das Angestelltenverhältnis einer eigenen Hausarztpraxis vorziehen. Auch möchten viele lieber in der Stadt als auf dem Land wohnen. LillianCare kommt diesen Wünschen nach, indem der Arzt oder die Ärztin beispielsweise an drei Tagen vor Ort in Meisenheim und ansonsten im Homeoffice und per Telemedizin arbeitet. Unterstützt werden Ärzte in der Praxis durch ein Team, das aus Physician Assistants (PA) und Medizinischen Fachangestellten (MFA) besteht.

Durch Arztassistenten mehr Patienten behandeln

Einfache und häufige Behandlungsfälle werden von diesen Arztassistenten (PA) übernommen, nur komplexe Fälle werden vom Arzt behandelt. Dadurch könnten doppelt so viele Patienten pro Praxis und Quartal behandelt werden, zeige die Erfahrung der LillianCare GmbH, die bereits Praxen unter anderem in Neuerburg, Nastätten, Fürstenau, Bad Laer und Ankum betreibt, informierte Drop. Physician Assistants seien durch eine abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheitsberuf und ein dreijähriges Studium zum PA oder Arztassistent qualifiziert. Sie stellen die Schnittstelle zwischen Arzt, Patient, Pflegepersonal und MFA dar und entlasten die Mediziner im Team.

Laut Linus Drop sind die Vorbereitungen soweit fortgeschritten, dass die Verträge zwischen dem Landeskrankenhaus, das aktuell noch Betreiber des MVZ ConMedico in Meisenheim und Lauterecken ist, und LillianCare unterzeichnet werden können. Die Meisenheimer Arztpraxis am ehemaligen Bahnhof könnte samt Personal ab 1. Juli formal übernommen werden und im vierten Quartal 2025 das Konzept insgesamt umgesetzt werden. Der für das MVZ vorgesehene rechte Gebäudetrakt sei mit mehr als 200 Quadratmeter Fläche und barrierefreiem Zugang ideal geeignet. Zwar müssten neue Sitze bei der Kassenärztlichen Vereinigung beantragt werden, die jedoch Ende Juni genehmigt sein dürften, so Linus Drop. Allerdings sind laut Drop ein Umbau einzelner Räume und eine Ausstattung der Praxen mit moderner Medizintechnik geplant, was eine Anschubfinanzierung in Höhe von rund 180.000 Euro erfordere. Dazu erläuterte der Architekt Christoph Müller, welche Möglichkeiten in dem Gebäude für das Raumprogramm gegeben sind.

Umbaukosten und Anschubfinanzierung müssen aufgebracht werden

Die Ausschussmitglieder wollten unter anderem wissen, von wem die Umbaukosten getragen werden, was von der VG erwartet wird, ob auch eine Beteiligung möglich ist, wie sich die rechtliche Situation verhält, wer die Diagnosen stellt, die Therapie anordnet und die Verantwortung für die Entscheidungen trägt und einiges mehr – auch, wie LillianCare Ärzte und Personal gewinnen möchten, ob auch Hausbesuche gemacht werden und mehr wurde gefragt und von Linus Drop beantwortet.