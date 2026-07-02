Quietschende Reifen und röhrende Motoren gehören für Jörg Haupenthal seit seiner Kindheit zum Leben dazu. Heute organisiert er Oldtimer-Ausfahrten. Seine Schwäche für coole Kisten begann dabei mit einem besonderen Moment im 1983.
Lesezeit 2 Minuten
Für Jörg Haupenthal haben Autos eine magische Anziehungskraft. Das kernige Rattern eines Fünfzylindermotors sorgt bei ihm auch noch mit 51 Jahren für strahlende Augen, wenn er in seinem Büro in Stromberg davon erzählt. Zahllose Poster, Pokale und Trophäen vergangener Touren bevölkern den Raum, außerdem Flyer und Infomaterial für die Rhein-Hunsrück-Classic, der der Vorsitzende des RHC-Vereins regelmäßig organisiert.