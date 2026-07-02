Jörg Haupenthal aus Stromberg „Ich war schon mit vier Jahren auf der Rennstrecke“ Markus Kilian 02.07.2026, 10:00 Uhr

i Jörg Haupenthal aus Stromberg und sein Audi 100 (Baujahr 1990): Der 51-Jährige organisiert mit dem RHC Rally-Verein selbst Oldtimer-Treffen und ist seit seiner Kindheit von Automobilen fasziniert. Markus Kilian

Quietschende Reifen und röhrende Motoren gehören für Jörg Haupenthal seit seiner Kindheit zum Leben dazu. Heute organisiert er Oldtimer-Ausfahrten. Seine Schwäche für coole Kisten begann dabei mit einem besonderen Moment im 1983.

Für Jörg Haupenthal haben Autos eine magische Anziehungskraft. Das kernige Rattern eines Fünfzylindermotors sorgt bei ihm auch noch mit 51 Jahren für strahlende Augen, wenn er in seinem Büro in Stromberg davon erzählt. Zahllose Poster, Pokale und Trophäen vergangener Touren bevölkern den Raum, außerdem Flyer und Infomaterial für die Rhein-Hunsrück-Classic, der der Vorsitzende des RHC-Vereins regelmäßig organisiert.







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