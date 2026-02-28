Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Ich parke, also bin ich: Der Mensch und sein Auto Marian Ristow 28.02.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Parken in Bad Kreuznach ist mehr als nur ein Stellplatz – es ist ein emotionales Thema. Es gibt kein Recht auf Parken, aber die Menschen müssen ihr Fahrzeug abstellen. Eine Frage, die sich stellt: Wo fängt Willkür an?

Die Stadt Bad Kreuznach hat ein besonderes Verhältnis zu ihren Parkplätzen. In der öffentlichen Debatte geht es gefühlt wöchentlich über wechselnde Themen, die alle damit zu tun haben, wo der Mensch sein geliebtes Auto abstellen kann – und was er dafür bezahlen muss.







Artikel teilen

Artikel teilen