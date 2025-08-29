Zum Ehrenamtsfest in Meisenheim wurde eine Umfrage gestartet, wie sich Bürger den Marktplatz vorstellen – ob ohne Autos oder mit Parkplätzen. Eine Gruppe „Omas gegen Rechts“ wurde neu gegründet.

Ehre, wem Ehre gebührt: Beim Ehrenamtsfest in Meisenheim präsentierten sich verschiedene Gruppen der Landesehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ und warben um weitere Unterstützung. Auch feierte die aktuelle Gruppe „Omas gegen Rechts“ unter dem Motto „Rechts wird nur gestrickt“ ihre Gründung.

Sie hielten einiges an Informationsmaterial bereit und ermunterten vor allem Jungwähler, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Denn: „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!“ so der allgemeine Tenor. Auf einer Stellwand waren „Omas Leitlinien in vielen Sprachen“ und die Erklärung „Das veränderte politische Klima hat uns zusammengeführt“ angeschlagen.

i Kirstin Wandenelis (links) hatte das Ehrenamtsfest mit Uwe und Sabine Becker und weiteren Helfern initiiert und organisiert. Roswitha Kexel

In Anlehnung an den internationalen „Parking Day“, an dem im September öffentliche Parkflächen mit Blumen, Bänken und Spielflächen für einen Tag zu grünen Oasen umgebaut werden, waren auf dem Marktplatz Sitzgelegenheiten, Liegestühle und Grünpflanzen aufgestellt, und auch ein „lebender Baum“ wandelte umher, um für mehr Grün in der Innenstadt zu werben.

Autofreier Marktplatz?

Außerdem starteten die „Omas for Future“ eine Umfrage nach der Devise „Wie wünscht ihr euch den Marktplatz?“ Gemeint war damit natürlich der Meisenheimer Marktplatz. Mögliche Antworten: „Als Parkplatz?“ – „Ein Teil Parkplatz, ein Teil Platz für Menschen?“ – „Autofrei?“ Dabei kam es zum Austausch zwischen einzelnen Bürgern, die sich eine autofreie Altstadt zum Flanieren mit mehr Grün wünschen und anderen, die rasch ihre Besorgungen in den Geschäften machen möchten, um vor oder nach der Arbeit ihren Zeitplan für das Familienleben einhalten zu können.

i Karl-Otto Haaß (links) und Thomas Ammann warben für Walking Fußball des TuS Breitenheim. Roswitha Kexel

Das Repaircafé bot auf dem Marktplatz seine Dienste an, die Gruppe „Café im alten Kloster“ wartete mit Kaffee und Kuchen sowie Softgetränken unter der Markthalle auf. Karl-Otto Haaß, Thomas Ammann und Klaus Schaadt stellten die Gruppe „Walking Fußball“ des TuS Breitenheim vor. Marlene Jänsch war mit dem Verein „So gut leben im Alter“, der Ende Juni sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte, ebenso vertreten wie Sarah Blaesy von der Freiwilligenagentur VG Nahe-Glan. Sie warben beim Fest im lockeren Rahmen um weitere Ehrenamtliche und meinten: „Wir freuen uns auch über kleine Erfolge.“ Marlene Jänsch hatte mitverfolgt, dass die neu gegründete Initiative „Omas gegen Rechts“ sich mit einer Gruppe aus Rockenhausen ausgetauscht hat, was sie begrüßte. Was ebenfalls auffiel: Sowohl bei „Omas for Future“ als auch bei „Omas gegen Rechts“ engagieren sich selbstverständlich auch Opas.

Freiwilligentag Ende September

Geworben wurde auch für den 1. Freiwilligentag der VG Nahe-Glan am 27. September, 10 bis 16 Uhr.

Kirstin Wandenelis, unter deren Regie das Ehrenamtscafé im alten Kloster der katholischen Pfarrgemeinde im Mai 2023 ins Leben gerufen wurde, hatte das Ehrenamtsfest initiiert und innerhalb kürzester Zeit mit weiterer Unterstützung organisiert.