Handwerk der Nahe: Wo hakt´s?
Huy möchte wachsen, aber wird gebremst
Geschäftsführer und Inhaber Alexander Wein (li.) zusammen mit Prokurist Kai Schumacher über einer an der CNC-Maschine bearbeitet
Geschäftsführer und Inhaber Alexander Wein (li.) zusammen mit Prokurist Kai Schumacher über einer an der CNC-Maschine bearbeiteten Spezialtür.
Robert Neuber

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s Not? Die Schreinerei Huy in Bosenheim würde gerne erweitern – seit 1,5 Jahren weiß das die Stadtverwaltung, doch man kommt einfach nicht weiter. 

Lesezeit 3 Minuten
Es war im Jahre 2009: Alexander Wein hatte zuvor jahrelang im Messebau bei Gau-Algesheim gearbeitet, seinen Schreinermeister gemacht, und er schaute sich nach einem Betrieb um, den er übernehmen könnte. Er landete in Bosenheim bei Rüdiger Huy und wurde mit ihm einig.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren