Handwerk der Nahe: Wo hakt´s? Huy möchte wachsen, aber wird gebremst Robert Neuber 25.02.2026, 15:00 Uhr

i Geschäftsführer und Inhaber Alexander Wein (li.) zusammen mit Prokurist Kai Schumacher über einer an der CNC-Maschine bearbeiteten Spezialtür. Robert Neuber

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s Not? Die Schreinerei Huy in Bosenheim würde gerne erweitern – seit 1,5 Jahren weiß das die Stadtverwaltung, doch man kommt einfach nicht weiter.

Es war im Jahre 2009: Alexander Wein hatte zuvor jahrelang im Messebau bei Gau-Algesheim gearbeitet, seinen Schreinermeister gemacht, und er schaute sich nach einem Betrieb um, den er übernehmen könnte. Er landete in Bosenheim bei Rüdiger Huy und wurde mit ihm einig.







Artikel teilen

Artikel teilen