Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s Not? Die Schreinerei Huy in Bosenheim würde gerne erweitern – seit 1,5 Jahren weiß das die Stadtverwaltung, doch man kommt einfach nicht weiter.
Es war im Jahre 2009: Alexander Wein hatte zuvor jahrelang im Messebau bei Gau-Algesheim gearbeitet, seinen Schreinermeister gemacht, und er schaute sich nach einem Betrieb um, den er übernehmen könnte. Er landete in Bosenheim bei Rüdiger Huy und wurde mit ihm einig.