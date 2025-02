Die CDU im Wahlkampfendspurt Hunsrücker Heimspiel für einen Sauerländer 08.02.2025, 12:46 Uhr

i Keine CDU-Veranstaltung ohne die Nationalhymne. Politprominenz aus der Region bedankte sich bei Friedrich Marz und stattete ihn mit Gastgeschenken aus. Rainer Gräff

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl war es eine Bestärkung und Vergewisserung für die christdemokratische Basis aus dem Wahlkreis 200 und darüber hinaus: Der Kanzlerkandidat live auf der Bühne.

Überzeugen musste er wohl keinen mehr in der proppenvollen Deutscher-Michel-Halle in Stromberg: Friedrich Merz sprach am Freitagnachmittag vor begeisterten Anhängern und präsentierte sein Programm, mit dem er am 23. Februar eine starke Mehrheit bei der Bundestagswahl und damit letztlich die Kanzlerschaft erringen will.

