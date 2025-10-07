Gemeinsam schlagkräftiger sein Hunsrück-Touristik und Naheland-Touristik fusionieren Edgar Daudistel 07.10.2025, 13:00 Uhr

i Bingen ist Teil des Hildegard-von-Bingen-Pilgerwegs, der Touristen in die Region zieht. Edgar Daudistel

Das Land fördert künftig nur noch größere und schlagkräftigere Einheiten zur Tourismusförderung. Die Verschmelzung von Naheland-Touristik und Hunsrück-Touristik soll dieses Ziel erreichen. Der Kreis Mainz-Bingen muss aber noch zustimmen.

Die Naheland- und die Hunsrück-Touristik erfüllen die festgelegten Landeskriterien nicht mehr, weshalb Gutachter eine Verschmelzung beider Gesellschaften zu einer größeren, handlungsfähigen Einheit empfehlen. Die Fusion soll Doppelstrukturen abbauen, mediale Reichweite erhöhen und finanzielle Synergien zwischen den beteiligten Landkreisen nutzen.







Artikel teilen

Artikel teilen