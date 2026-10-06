Nach Giftköder-Fund in Mandel
Hundeexpertin will mit Fünf-Punkte-Plan Ärger vorbeugen
Mit einem Fünf-Punkte-Plan sollen Konflikte und vor allem Eskalationen, wie das Auslegen von Giftködern gegen Hunde, vermieden w
Mit einem Fünf-Punkte-Plan sollen Konflikte und vor allem Eskalationen, wie das Auslegen von Giftködern gegen Hunde, vermieden werden.
Isabel Marschall

Giftköder in Mandel sorgen für Entsetzen: Hundeexpertin Isabel Marschall warnt vor den Folgen und zeigt, wie Halter mit einfachen Regeln dazu beitragen können, Konflikte zu vermeiden.

Lesezeit 2 Minuten
Giftköder gegen Hunde: Die wurden kürzlich in Mandel entdeckt, wie Isabel Marschall von der gleichnamigen Hundeschule berichtet. Sie selbst hat die Köder, die wohl innerorts gefunden wurden, auf Bildern bei Facebook gesehen, sagt sie. Bereits einige Wochen zuvor habe es einen solchen Fund gegeben.
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