Verängstigt und allein lief ein älterer Hund nachts auf der K 9 bei Bingen umher. Ein aufmerksamer Bürger sicherte ihn, die Polizei brachte den Vierbeiner ins Revier. Wer sein Tier vermisst, soll sich melden.

Ein aufmerksamer Bürger hat am Donnerstag, 27. August, gegen 23.25 Uhr auf der K9 zwischen Bingen-Büdesheim und Ockenheim einen älteren, verängstigten Hund gesichert. Das Tier war offenbar desorientiert und hatte sich verlaufen, teilt die Binger Polizei mit. Die herbeigerufene Streife der Polizeiinspektion Bingen brachte den Hund zur Dienststelle, wo er die Nacht verbringen konnte. Sollte sich der Besitzer bis zum Morgen nicht melden, wird der Vierbeiner an die Tierschutzorganisation „Mensch und Tier“ übergeben. Laut Polizei können sich Besitzer unter Telefon 06721/9050 melden, um ihren Hund abzuholen. red