Drohnenstaffel im Einsatz Hund stürzte vom Rotenfels in die Tiefe 02.03.2025, 10:19 Uhr

i Die Feuerwehren der VG Rüdesheim hatten einen traurigen Einsatz: Sie suchten nach einem Hund, der vom Rotenfels im Bereich der Bastei in die Tiefe gestürzt war. Gefunden wurde der Vierbeiner nicht. dpa/Bernd Weißbrod. dpa/ Bernd Weißbrod

Die Feuerwehren der VG Rüdesheim hatten einen besonders traurigen Einsatz: Sie mussten einen Hund suchen, der vom Rotenfels im Bereich der Bastei in die Tiefe gestürzt ist. Trotz eines Einsatzes Drohnenstaffel wurde das Tier nicht gefunden.

Fünfmal Alarm in knapp 20 Stunden: Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim hatten am Donnerstag alle Hände voll zu tun. Der traurigste Einsatz: Ein Hund stürzte am Rotenfels im Bereich der Bastei in die Tiefe.Ein trauriges Ende fand der Spaziergang eines Paares mit seinem Hund am Donnerstagabend auf dem Rotenfels.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen