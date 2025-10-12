Humorvolle Reise durch das Jammertal des Hier und Jetzt

Kabarettist Heinz Evers begeisterte das Publikum auf Einladung der Stiftung Kleinkunstbühne in der Bad Kreuznacher Loge. Mit feinsinnigen, humoristischen Geschichten nahm er den Zeitgeist und mehr unter die Lupe.

Mit feinsinnigen, humoristischen Geschichten aus dem Alltag begeisterte Horst Evers das Publikum in der Loge. Dort gastierte der Kabarettist auf Einladung der Stiftung Kleinkunstbühne mit seinem Programm „So gesehen natürlich lustig“.

Evers philosophierte darüber, dass heutzutage jeder meinen müsse, eine Meinung zu haben.