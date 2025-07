Eine Führungsposition nicht in der kommunalpolitischen, dafür in der akademischen Laufbahn: Die ehemalige Landratskandidatin Katharina Dahm wird die neue Präsidentin der Hochschule Mainz. Der Senat hat die Juraprofessorin aus Hüffelsheim in das neue Amt gewählt, das sie zum März 2026 antreten wird. Ihre Vorgängerin Susanne Weissman scheidet aus Altersgründen aus. Was bedeutet der Schritt für die 45-Jährige?

Seit 2018 als Dozentin tätig

Zunächst zum Hintergrund: Katharina Dahm lehrt seit 2018 in der Landeshauptstadt Arbeitsrecht, Sozialrecht und Wirtschaftsprivatrecht, zudem ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule. Seit vergangenem Jahr vertritt die 45-Jährige die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz in der Gleichstellung auch auf Landesebene als Sprecherin der Landeskonferenz der HochschulFrauen* (LaKoF*). Dahm ist für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Im vergangenen November trat die Sozialdemokratin und Hüffelsheimer Gemeinderätin bei der Landratswahl gegen Amtsinhaberin Bettina Dickes (CDU) an und unterlag mit rund 45 Prozent der Stimmen.

„Ich bin der Überzeugung, dass Ideen aus der Wissenschaft nicht genutzt werden, um alltägliche Probleme zu lösen.“

Hochschulpräsidentin und potenzielle Landrätin – welche Parallelen gibt es da? „Die Hochschule ist keine Behörde, da gibt es einen ganz anderen Input“, betont Dahm gegenüber unserer Zeitung, erzählt dann aber von Erfahrungen aus dem Wahlkampf im Herbst. Was ihr dabei unter anderem auffällt: Es sei manchmal schwierig, Wissenschaft und Gesellschaft zu verschränken, und „dass wir ganz viele Chancen nicht nutzen“. Daher möchte sie ihr Netzwerk aus der Landratswahl nutzen, um entsprechende Hochschulprojekte auch im Kreis Bad Kreuznach bekannter zu machen und zu etablieren.

Verschränkung von Wissenschaft und Gesellschaft

„Ich bin der Überzeugung, dass Ideen aus der Wissenschaft nicht genutzt werden, um alltägliche Probleme zu lösen.“ Zum Beispiel beim Thema Starkregenvorsorge: Hier würden manche Bürgermeister mit dem Thema allein gelassen, die Verbindung zu möglichen Initiativen aus der Hochschule fehlt. „Jetzt gehe ich nicht als Landrätin zur Hochschule, sondern andersherum: Ich komme von der Hochschule in die Kommune.“ Und Dahm, selbst ein Landkind, ist sich sicher: „Auch im ländlichen Raum sind viele potenzielle Studierende, die wir abholen können.“

„Jetzt gehe ich nicht als Landrätin zur Hochschule, sondern andersherum: Ich komme von der Hochschule in die Kommune.“

Als Präsidentin ist ihre Hauptaufgabe bald die Hochschulpolitik. „Da bin ich aber nicht allein“, unterstreicht die 45-Jährige und verweist auf Vizepräsidenten sowie Dekane. Konkret wird Dahm der Umzug einzelner Hochschulstandorte beschäftigen, die in einem Neubau vereint werden sollen. Vorlesungen möchte die Juraprofessorin allerdings weiterhin halten – wenngleich in geringerem Umfang. „Zum einen, weil ich die Arbeit mit den jungen Menschen sehr gern mache, und zum anderen kriege ich nur, wenn ich Vorlesungen halte, mit, wo es im Alltag ruckelt“, sagt sie mit Blick auf die knapp 6000 Studierenden in den drei Fachbereichen Gestaltung, Technik und Wirtschaft.

„Zum einen, weil ich die Arbeit mit den jungen Menschen sehr gern mache, und zum anderen kriege ich nur, wenn ich Vorlesungen halte, mit, wo es im Alltag ruckelt.“

Dahms Wahl ging ein aufwendiges, monatelanges Verfahren voraus, in das unter anderem der Hochschulrat sowie der Senat eingebunden waren. Auch eine öffentliche Fragestunde in der Aula mit rund 250 Gästen gehörte dazu. „Ich kenne nichts, was basisdemokratischer ist“, sagt Dahm und beschreibt ihre Gefühlslage so: „Ich freue mich sehr darüber. An manchen Tagen schwebe ich noch über den Dingen.“

Die Verantwortlichen der Hochschule zeigen sich in einer Pressemitteilung voll des Lobes. Die amtierende Präsidentin und Senatsvorsitzende Weissman beschrieb ihre Nachfolgerin als „eine äußerst kompetente Hochschulpräsidentin, die die Geschicke der Hochschule Mainz in den kommenden Jahren engagiert, professionell und zukunftsorientiert leiten wird“. Auch der Vorsitzende des Hochschulrats Michael Maskos gratulierte der Hüffelsheimerin: „Am Ende ist es uns gelungen, dem Senat einen Wahlvorschlag mit hochkarätigen Kandidatinnen vorzulegen.“ Er sei der festen Überzeugung, dass Dahm die Hochschule „auf dem eingeschlagenen Weg, die Herausforderungen der Zukunft innovativ anzugehen, hervorragend weiterführen wird“.