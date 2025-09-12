Der Ortsgemeinderat Münchwald fasste in seiner jüngsten Sitzung den Grundsatzbeschluss für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hubertushalle. Das Thema ist allerdings nicht neu.

Bereits in seiner Sitzung im Juni 2021 fasste der damalige Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hubertushalle. Einher ging der Auftrag an die Verwaltung, eine Machbarkeitsstudie in die Wege zu leiten, die Aufstellung einer Kostenschätzung und die Ermittlung des Ertrages. Die Frage war damals, ob die Dachfläche an eine Firma verpachtet werden soll, oder ob die Gemeinde die Anlage selbst betreibt.

Im Haushaltsplan 2022 wurden auch 90.000 Euro eingestellt. Zwischenzeitlich war offenbar Pause mit diesem Thema. Aber nun soll es wohl offensiv angegangen werden. Im Rahmen der jüngsten Ratssitzung jedenfalls kam es zu einem erneuten Grundsatzbeschluss, der einstimmig ausfiel. Wie Ortsbürgermeisterin Nicole Majchrzyk informierte, sollen die Kollektoren auf Empfehlung der Energieagentur noch in diesem Jahr installiert werden. Zunächst aber müssen Angebote eingeholt werden. Und wenn die Förderzusage vorliegt, soll auch noch ein Batteriespeicher angeschafft werden.

54.000 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm

Als ein Geschenk, das den Investitionen zugutekomme, bezeichnete Majchrzyk die Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes. Mit 54.000 Euro kann die Gemeinde rechnen. Diskutiert wurde auch über die Umwandlung der Beleuchtung der Hubertushalle auf LED und über eine mögliche akustische Ertüchtigung. Nach Meinung der Ortsbürgermeisterin habe die Halle akustische Probleme und darüber hinaus auch keinen wirksamen Schallschutz. Die Schwachstellen in der Halle seien bereits festgestellt. Ihr Vorschlag: Die Leuchten so zu ertüchtigen, dass sie auch die Akustik in der Halle verbessern. Damit wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wie es Nicole Majchrzyk ausdrückte. Und sie kenne dazu eine Fachfirma aus Koblenz.

Erste Beigeordnete Ute Herzmann würde einer LED-Umstellung zustimmen. Über die beabsichtigte (teure) Investition für die besondere Beleuchtung war sie allerdings nicht begeistert, zumal die Halle erst zehn Jahre alt sei. Das Geld könne man anderweitig sinnvoller investieren. Ute Herzmann plädierte zunächst für mehr Informationen durch einen Fachplaner. „Erst danach gehen wir erneut in die Beratung“, so ihr Vorschlag, der auch Zustimmung fand.

Mehrere Veranstaltungen geplant

Über eine positive Resonanz der Kirmes informierte Nicole Majchrzyk. Einen Überschuss von 1000 Euro vermeldete sie. Im Rahmen „300 Jahre Münchwald“ findet am 4. Oktober ein Oktoberfest in der Hubertushalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Am 25. Oktober gastiert Comedian Michael Eller dort. Karten gibt es bei Ute Herzmann. Für beide Events sind Karten auch online erhältlich unter www.ticket-regional.de.

Verwilderte Katzen sind wohl ein großes Problem in Münchwald. VG-Beigeordneter Martin Schwerbel klärte auf, dass sie eingefangen, kastriert oder sterilisiert und dann wieder frei gelassen werden müssen. Die Kosten übernehme das Ordnungsamt. In keinem Falle können verwilderte Katzen vom Tierheim aufgenommen werden, so Schwerbel.