Der Landkreis Kusel hat mit Wirkung zum 18. Oktober einen neuen Landrat. Auf Otto Rubly (CDU) folgt Johannes Huber (CDU). Rund 500 Gäste verfolgten die Vereidigung in der Fritz-Wunderlich-Halle.
Lesezeit 3 Minuten
„Das war die kürzeste Kreistagssitzung, die ich je hatte“, meinte Otto Rubly (CDU), nachdem er seinen Nachfolger Johannes Huber (CDU) mit Wirkung zum 18. Oktober als Landrat des Kreises Kusel ernannt und vereidigt hatte. Danach schloss er die Sitzung in der Fritz-Wunderlich-Halle, die mit rund 500 Gästen sehr gut besucht war.