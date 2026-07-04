Nachdem sich zwei Klassen der Realschule plus Auf Halmen in der Projektwoche Karl May vorgenommen hatten, bekamen sich Besuch: Erst besuchten sie die Schulvorstellung in Mörschied, dann kam der Weiße Biber-Darsteller Alexander Klein vorbei.
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Die Realschule plus Auf Halmen zog in der letzten Woche vor den Sommerferien mit einer Projektwoche noch einmal alle Register. Die Klassen 5 und 7 hatten sich das Thema „Karl May“ ausgesucht und dazu passend die Schulvorstellung auf der Freilichtbühne Mörschied besucht.