Kirner Realschule Auf Halmen Howgh! Weißer Biber aus Winnetou besucht Realschüler Günter Weinsheimer 04.07.2026, 11:00 Uhr

i Alexander Klein ("Weißer Biber") und "Oka", der südafrikanische Schreiseeadler, der bei den Aufführungen über die Köpfe der Besucher braust. Günter Weinsheimer

Nachdem sich zwei Klassen der Realschule plus Auf Halmen in der Projektwoche Karl May vorgenommen hatten, bekamen sich Besuch: Erst besuchten sie die Schulvorstellung in Mörschied, dann kam der Weiße Biber-Darsteller Alexander Klein vorbei.

Die Realschule plus Auf Halmen zog in der letzten Woche vor den Sommerferien mit einer Projektwoche noch einmal alle Register. Die Klassen 5 und 7 hatten sich das Thema „Karl May“ ausgesucht und dazu passend die Schulvorstellung auf der Freilichtbühne Mörschied besucht.







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