Kirner Realschule Auf Halmen
Howgh! Weißer Biber aus Winnetou besucht Realschüler 
Alexander Klein ("Weißer Biber") und "Oka", der südafrikanische Schreiseeadler, der bei den Aufführungen über die Köpfe der Besu
Alexander Klein ("Weißer Biber") und "Oka", der südafrikanische Schreiseeadler, der bei den Aufführungen über die Köpfe der Besucher braust.
Günter Weinsheimer

Nachdem sich zwei Klassen der Realschule plus Auf Halmen in der Projektwoche Karl May vorgenommen hatten, bekamen sich Besuch: Erst besuchten sie die Schulvorstellung in Mörschied, dann kam der Weiße Biber-Darsteller Alexander Klein vorbei.

Lesezeit 1 Minute
Die Realschule plus Auf Halmen zog in der letzten Woche vor den Sommerferien mit einer Projektwoche noch einmal alle Register. Die Klassen 5 und 7 hatten sich das Thema „Karl May“ ausgesucht und dazu passend die Schulvorstellung auf der Freilichtbühne Mörschied besucht.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren