Kreuznacher Gastronomie Hotter than hell – Nudeltest im Vinfoods Robert Neuber 13.10.2026, 14:00 Uhr

i Ein Nudelteller mit überraschend frischem Gemüse und knackigen Nudeln in höllischer Sauce. Robert Neuber

Das vor gut einer Woche im früheren Hussel-Süßwarenladen eröffnete Vinfoods-Restaurant haben wir nun gecheckt – und waren überrascht. Derart frisches Gemüse ist in dieser Preisklasse eine Seltenheit. Und lecker scharf war es auch...

Das neu eröffnete vietnamesische Restaurant Vinfoods in der Fußgängerzone ist am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr voll. Nicht nur die Tische sind belegt, auch zum Mitnehmen stehen einige Kunden an. Hinter der Theke wird mit drei Mann und Frau gekocht, Chefin Pham Thi Ngan erledigt den Service und die Kasse.







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