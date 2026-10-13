Kreuznacher Gastronomie
Hotter than hell – Nudeltest im Vinfoods
Ein Nudelteller mit überraschend frischem Gemüse und knackigen Nudeln in höllischer Sauce.
Ein Nudelteller mit überraschend frischem Gemüse und knackigen Nudeln in höllischer Sauce.
Robert Neuber

Das vor gut einer Woche im früheren Hussel-Süßwarenladen eröffnete Vinfoods-Restaurant haben wir nun gecheckt – und waren überrascht. Derart frisches Gemüse ist in dieser Preisklasse eine Seltenheit. Und lecker scharf war es auch...

Lesezeit 1 Minute
Das neu eröffnete vietnamesische Restaurant Vinfoods in der Fußgängerzone ist am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr voll. Nicht nur die Tische sind belegt, auch zum Mitnehmen stehen einige Kunden an. Hinter der Theke wird mit drei Mann und Frau gekocht, Chefin Pham Thi Ngan erledigt den Service und die Kasse.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren