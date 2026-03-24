Das geplante Hotel am Bonnheimer Hof soll die wirtschaftliche Zukunft der Winzerfamilie sichern, doch Finanzierung und Bebauungsplan verzögern den Start. Unklar bleibt, wie schnell Gemeinde und Planer vorankommen.
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. Bis das 100-Zimmer-Hotel neben dem Bonnheimer Hof eröffnet wird, werden laut Inhaber Matthias Lorenz fünf bis sechs Jahre vergehen. Neben den baurechtlichen Rahmenbedingungen muss auch die Finanzierung gesichert werden. „Das dürfte kein Zuckerschlecken sein“, mutmaßt er.